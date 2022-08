Ein Schloss bekommt man ohne Schlüssel nicht mehr geöffnet. Einige verliebte Paare sehen Schlösser deshalb als Zeichen für die Liebe: Genau wie ein verschlossenes Schloss wollen auch sie nicht mehr auseinandergehen.

Um das zu zeigen, hängen sie kleinere Vorhängeschlösser an Brücken oder andere Gitter und Gelände. Die Götzenturmbrücke in der Stadt Heilbronn ist zum Beispiel so ein Ort. Dort hängen etwa 15 000 Schlösser in vielen Farben. In manche sind auch die Namen der Verliebten eingraviert.

Die Schlüssel zu den Liebesschlössern werfen die Paare meist weg. Auch das ist ein Zeichen: Sie möchten für immer zusammenbleiben.