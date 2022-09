Am Sonntag wurde er in die schottische Hauptstadt Edinburgh gefahren. Viele Menschen versammelten sich an den Straßen, um den Leichenwagen zu sehen. Bis Dienstag können sich die Schottinnen und Schotten von der Königin verabschieden. Dann soll der Sarg im Flugzeug in die Hauptstadt London gebracht werden. Ihr Sohn, der neue König Charles III., sprach von der letzten großen Reise seiner Mutter.

Bis zu ihrem Begräbnis soll der Sarg in einer großen Halle stehen. Auch dort können die Menschen hinkommen, um sich zu verabschieden. Man müsse viel Geduld mitbringen, heißt es von der britischen Regierung. Denn es werden sehr viele Leute erwartet.