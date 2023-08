Termine beim Arzt Absagen, bitte! Von dpa | 03.08.2023, 12:11 Uhr | Update vor 1 Std. Arztpraxis Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down

Mist, da war was ... Ein Arzttermin nämlich! Manche Leute vergessen ihre Termine. Manche sagen auch einfach nicht ab. Darüber beschweren sich viele Arztpraxen in Deutschland. Sieben von zehn Praxen gaben in einer Umfrage an: Sie haben Probleme, weil manche Menschen ihre Termine nicht wahrnehmen.