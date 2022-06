Wie kann man die Geräte kühlen, ohne sie kaputtzumachen? Laptops lassen sich am besten mit Luft abkühlen: Am besten sorgt man dafür, dass der Lüfter des Laptops frei liegt. Man sollte den Laptop also nicht im Bett benutzen oder auf den Schoß stellen. Man kann auch zusätzlich noch das Fenster aufmachen oder den Ventilator einschalten.

Bei Handys sollte man vor allem aufpassen, dass sie nicht in der prallen Sonne liegen. Auch in einem aufgeheizten Auto oder eng am Körper kann es Handys im Sommer zu heiß werden. Manche Smartphones schalten sich bei zu großer Hitze auch von selbst ab. Auch hier kann man mit kühler Luft beim Abkühlen helfen. Auf keinen Fall aber sollte man das Handy in den Kühlschrank legen.