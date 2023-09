Rettungsaktion in der Antarktis Abgeholt aus Eis und Dunkelheit Von dpa | 04.09.2023, 16:17 Uhr | Update vor 1 Std. Eisbrecher Foto: Pete Harmsen/Australian Antarcti up-down up-down

Die Umgebung ist bitterkalt und vereist. Es ist ständig dunkel. Und die nächste Großstadt liegt tausende Kilometer entfernt. Wer an so einem Ort krank wird, muss lange warten, bis Hilfe kommt. So ging es jetzt einem Menschen auf einer Forschungsstation in der Antarktis. Er ist so krank, dass er Hilfe von Fachleuten braucht.