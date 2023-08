Am kommenden Wochenende rechnen Verkehrsexperten mit besonders vollen Straßen. Denn dann enden in gleich mehreren Bundesländern die Sommerferien, etwa in Brandenburg und Schleswig-Holstein. Und sogar vom Ferienende in unserem Nachbarland bekommen wir wohl etwas mit: Denn in Teilen der Niederlande gehen ebenfalls die Ferien zu Ende. Dann werden wohl eine Menge Leute durch Deutschland hindurch und in ihre Heimat fahren.