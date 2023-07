Die Vorbereitungen sind geschafft. An diesem Dienstag können die Fußballerinnen der deutschen Nationalmannschaft endlich in den Flieger steigen. Das Ziel: Australien. Hier finden für das Team die ersten Gruppenspiele der Weltmeisterschaft statt. Das große Turnier wird außerdem noch in Neuseeland ausgetragen. Die beiden Länder sind von Deutschland aus weit entfernt. Mit dem Flieger ist man einen ganzen Tag und eine ganze Nacht unterwegs.



Ihr erstes Spiel bestreitet die deutsche Mannschaft am 24. Juli in der Stadt Melbourne. Von dort geht es weiter in die wohl bekannteste australische Stadt: nach Sydney. Angreiferin Klara Bühl freut sich vor allem auf die Stadien. „Ich glaube, die sind sehr mächtig und cool“, erzählte sie vor dem Abflug. „Aber ich bin auch auf die Stadt Sydney selbst sehr gespannt.“ Dort gibt es zum Beispiel ein berühmtes Opernhaus zu sehen.



Team-Kollegin Lina Magull hofft auf eine schöne Atmosphäre in den Stadien. „Ich denke, die Australier und die Neuseeländer werden da eine gute Stimmung machen.“



Australien hat aber nicht nur Städte zu bieten. Das Land besteht vor allem aus Wüste und Steppe. Es ist umgeben von Meer, sogar Regenwald wächst dort. Spielerin Svenja Huth hofft, dass das Team auch ein bisschen von der Landschaft und den Sehenswürdigkeiten Australiens mitbekommt. „Da kann man dann mal etwas anderes sehen und auch auf andere Gedanken kommen.“



Und wie steht es um die typischen Tiere des Landes? „Ich hoffe, ich laufe dort keiner Spinne über den Weg“, sagt Lina Magull. Die Krabbeltiere können in Australien nämlich giftig sein. Da will man doch lieber den flauschigen Bewohnern des Landes begegnen, Koalas und Kängurus zum Beispiel.