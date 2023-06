Badesachen, Handtuch und Sonnencreme eingepackt – und schon geht es ab an den See! Denn Baden gehört für viele Menschen genauso zum Sommer wie Eisessen oder am Strand Sandburgenbauen. Um sich in Seen, Flüssen oder auch im Meer abkühlen zu können, sollte das Wasser allerdings sauber sein. Deswegen wird die Qualität der Badegewässer in Europa regelmäßig gecheckt. Dabei wird das Wasser auf Bakterien untersucht, die Menschen krank machen könnten.

In diesem Punkt gibt es 2023 gute Neuigkeiten für Deutschland: Die meisten Badegewässer – also 90 von 100 Prozent – haben eine hervorragende Wasserqualität. Nur 14 der untersuchten Badestellen wurden als nicht ausreichend bewertet. An diesen Stellen wird zu Badeverboten oder Warnhinweisen geraten.

Was bei der Untersuchung noch aufgefallen ist: Meerwasser war oftmals sauberer als Wasser aus Seen. Das liegt daran, dass es sich an Küsten häufiger erneuert und es so mehr Möglichkeiten zur Reinigung hat. Wasser in Seen „steht“ die meiste Zeit – kann sich also nicht bewegen und sich austauschen.

Deutschland liegt im europäischen Vergleich auf Platz 9

Insgesamt lässt sich aber sagen, dass sich die Badewasser-Qualität in Deutschland und Europa in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesteigert hat. Verglichen mit anderen Ländern liegt Deutschland dabei auf Platz neun. Noch besseres Badewasser findet man etwa in Zypern, Österreich, Griechenland und Kroatien. Ländern, in denen es mehr Meere als Seen gibt.