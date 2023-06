Badesee Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Wasserqualität in Deutschland Ab ins Wasser! Von dpa | 09.06.2023, 15:49 Uhr

Badesachen, Handtuch und Sonnencreme einpacken und ab an den See! Baden gehen gehört für viele Menschen genauso zum Sommer wie Eisschlecken. Um sich in Seen, in Flüssen oder im Meer abkühlen zu können, sollte das Wasser allerdings auch sauber sein. Deswegen wird die Qualität der Badegewässer in Europa regelmäßig gecheckt. Dabei wird das Wasser auf Bakterien untersucht, die Menschen krank machen könnten.