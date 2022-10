Hauruck! Viele Boote werden derzeit aus Seen oder dem Meer geholt. Denn im Winter kühlt das Wasser so stark ab, dass manche Boote Schaden nehmen könnten. Den Vorgang, bei dem die schweren Fahrzeuge an Land gehievt werden, nennt man auch "kranen". Denn die Boote müssen mit einem Kran aus dem Wasser gehoben werden.



Die Winterpause nutzen viele Bootsbesitzer aber, um ihr Boot zu pflegen und zu reparieren. Wenn die Temperaturen im Frühjahr wieder steigen, können die wieder zurück ins Wasser. Und wie? Natürlich mithilfe eines Krans.