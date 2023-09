Sogar an eine Schneekette hat der Erfinder gedacht. Für sein Gefährt ist das wirklich ungewöhnlich. Denn Gerhart Wissel hat einen Rollator gebaut. So nennt man die Wägelchen, mit denen alte Leute sich sicherer bewegen können.

Der Rollator von Gerhart Wissel hat so einige spezielle Extras. Zum Beispiel ist ein Elektromotor eingebaut. Denn der 92-jährige Erfinder will damit auf Waldwegen rollen und auch Berge hochkommen. Eine gute Bremse hat das Gerät ebenso: „Man will ja wieder heil vom Berg runter“, scherzt er.

Wissel kann nach Unfall nicht mehr gut laufen

Gerhart Wissel wohnt in Überlingen am Bodensee. Schon früher im Beruf hat viel mit Technik und Maschinen zu tun gehabt. Seit einem Unfall kann er nicht mehr so gut gehen, will aber trotzdem raus in die Natur. Deshalb hat er jahrelang an dem Spezial-Rollator getüftelt. So einen möchten jetzt auch andere Leute haben.