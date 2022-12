90 solcher Rekorde hat das deutsche Rekord-Institut in diesem Jahr verzeichnet. Die Zahl ist selbst ein Rekord. Weitere neue Bestleistungen: In Deutschland ist seit Neuestem der schiefste Turm der ganzen Welt zu finden, nämlich in Gau Weinheim in dem Bundesland Rheinland-Pfalz. Und ein Schlagzeuger hat es in Kiel geschafft, seine Sticks in einer Minute 105 Mal um seinen Finger wirbeln zu lassen.