Diese Kletterer müssen hoch hinaus! Denn der Dom in der Stadt Aachen braucht neue Lampen. Um genau zu sein: Gleich 800 kleine Lichter sollen das Innere der Kirche zum Leuchten bringen. Weil die Decken in der Kirche aber sehr hoch sind, reicht eine Leiter nicht aus, um die neuen Lampen zu montieren. Daher rückten sogenannte Höhenkletterer an. Die müssen die Lichter in bis zu 31 Metern Höhe nun anbringen.

Lies auch Start in den Frühling Aus Klopapierrollen Osterhasen basteln

Das Besondere an den Lichtern: Sie sollen je nach Anlass unterschiedlich ausgerichtet werden können. Zu Gottesdiensten könne das Licht dann ganz anders eingestellt werden, als zu Konzerten oder wenn Touristen kämen, sagt der Dombaumeister. Ein gutes halbes Jahr werde es vermutlich dauern, bis die Beleuchtung eingestellt sei.