Joe Biden ist seit etwas mehr als zwei Jahren in dem Amt. Schon damals bei seiner Wahl dachten viele Leute: Vielleicht hält er gar nicht die ganze Amtszeit von vier Jahren durch. Doch nun will er die Zeit als Präsident sogar noch verlängern.



Joe Biden kündigte am Dienstag an: „Lasst uns die Arbeit zu Ende bringen.“ Er hat also das Gefühl, dass er noch nicht alles erledigt hat, was er in dem Job erledigen wollte. Deswegen möchte er nächstes Jahr erneut antreten. Ob er wirklich für seine Partei ins Rennen gehen darf, entscheidet sich in Vorwahlen.