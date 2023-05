Blasen aus Wasser und Seife herzustellen, begeistert die Menschen schon seit Hunderten Jahren. Die Idee, die Flüssigkeit abgepackt im Geschäft zu verkaufen, gibt es noch nicht so lange.

Experiment mit Waschmittel

Damals wollte ein Mann mit Namen Rolf Hein Waschmittel herstellen. Doch größere Unternehmen konnten Waschmittel viel billiger verkaufen als er. Deshalb experimentierte Rolf Hein weiter und stellte fest: Waschmittel eignet sich perfekt für Seifenblasen.

Berühmte blaue Dosen

So entstand vor 75 Jahren die Firma Pustefix. Das sind die mit den blauen Dosen mit buntem Deckel und Teddybär. Der Name Pustefix hat auch eine Bedeutung: In den Flaschen sind die Seifenblasen fix, also fertig, zum Pusten.

