Dort heißt Michel übrigens Emil. In Deutschland gab es allerdings mit „Emil und die Detektive“ schon eine Kinderfigur, die so hieß. Deswegen wurde er umbenannt und der erste Band kam als „Michel in der Suppenschüssel“ heraus.



„Michel ist und bleibt unser allerliebster Unfugtreiber“, sagt Julia Bielenberg. Sie arbeitet für den deutschen Verlag, bei dem die Michel-Bücher erscheinen. Er mache heute noch kleinen und großen Menschen Mut, selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Auch soll Michel Astrid Lindgrens Lieblingsfigur gewesen sein.