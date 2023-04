Die Höhlenforscherin und Sportlerin aus dem Land Spanien wurde die ganze Zeit über mit Lebensmitteln versorgt. Zu anderen Menschen hatte sie aber keinen direkten Kontakt. „Ich habe diese ganze Zeit mit niemandem gesprochen, nur mit mir selber“, erzählte sie. Auch eine Uhr oder ein Telefon hatte sie nicht.



Das Experiment wurde von Forscherinnen und Forschern begleitet. Sie wollten untersuchen, welche Auswirkungen es auf einen Menschen hat, lange allein und abgeschottet zu sein.



Doch was macht man überhaupt die ganze Zeit in so einer Höhle? Das erzählte Beatriz Flamini erst mal noch nicht so genau. Die Zeit sei ihr aber viel kürzer vorgekommen als 500 Tage. Ein anderer Höhlenforscher berichtete: Beatriz Flamini hätte unter anderem 60 Bücher gelesen und eigene Gedichte geschrieben.