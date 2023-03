Schon bald heißt es also: „Ein Ticket, ein Preis, ganz Deutschland“, wie ein Politiker erklärte. Wie der Name schon verrät, soll das Ticket 49 Euro kosten. Es ist dann einen ganzen Kalendermonat lang gültig, also etwa den Mai oder den Juni.

Ab Montag kann man diese Fahrkarten im Internet, über eine App oder etwa an Bahnhöfen kaufen. Die Politiker hoffen, dass viele Menschen durch das Angebot lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem Auto fahren.

Lohnt sich das 49-Euro-Ticket eigentlich auch für Kinder? Wer unter sechs Jahren ist, braucht keine Fahrkarte. Ab sechs Jahren muss man eine Fahrkarte vorzeigen. Das könnte das 49-Euro-Ticket sein, falls zum Beispiel das Schüler-Monatsticket teurer wäre. Allerdings ist es in manchen Regionen und Städten so, dass es kostenlose Schülertickets gibt. Für solche Kinder könnte es sein, dass sich das 49-Euro-Ticket zum Beispiel nur während eines Urlaubs lohnt.