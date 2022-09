In Wirklichkeit leben Ameisen natürlich meistens nicht in unseren Häusern. Sondern die meisten finden sich in Nestern in tropischen Feuchtwäldern und tropischen Savannen. Sie kommen aber auf allen Kontinenten vor, außer der Antarktis. Auf Bäumen oder am Boden, in der Wüste und im Regenwald bilden die Insekten ihre Staaten.



Wie viele Ameisen ganz genau auf der Erde krabbeln, weiß niemand. Aber das Forscherteam hat nun ihre Zahl geschätzt: Sie kommen auf rund 20 Billiarden Ameisen. Da es knapp 8 Milliarden Menschen auf der Erde gibt, kann man ausrechnen: Für jeden Menschen wären das etwa 2,5 Millionen Ameisen.