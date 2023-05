Puppen Foto: Nicolas Armer/dpa up-down up-down Museum 2000 Puppen brauchen eine neue Bleibe Von dpa | 30.05.2023, 16:04 Uhr

An einem Kuscheltier oder einer Puppe können viele kaum vorbeigehen. Am liebsten würden sie das Spielzeug kaufen und mit nach Hause nehmen. Ein einzelnes Stofftier oder eine Puppe könnte man vermutlich im Kinderzimmer unterbringen. In der Stadt Coburg aber warten gerade gleich 2000 Puppen auf ein neues Zuhause. Dafür Platz zu finden, ist nicht so leicht!