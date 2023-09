„Haltet den Dieb!“ So ungefähr könnte es klingen, wenn die Polizei die Organisation Interpol um Hilfe bittet. Denn ist etwa ein Verbrecher aus Deutschland auf der Flucht in ein anderes Land, dürfen die deutschen Beamten nicht einfach hinterher reisen und ihn dort festnehmen. Dann ist Zusammenarbeit gefragt: Die Polizei in dem Land, in das der Dieb geflohen ist, soll weiter nach ihm suchen. Damit die Polizisten dort überhaupt von den Ereignissen erfahren, kommt Interpol ins Spiel.



Die Polizei-Organisation bekämpft nun schon seit 100 Jahren Verbrechen auf der ganzen Welt. Gegründet wurde sie damals in der Stadt Wien in unserem Nachbarland Österreich. Der Präsident der Wiener Polizei lud Vertreter aus 20 Ländern ein. Deutschland gehörte auch dazu. Gemeinsam gründeten sie eine kriminalpolizeiliche Kommission, die über Landesgrenzen hinweg arbeiten sollte. Erst viele Jahre später bekam die Kommission den Namen Interpol und ihren festen Sitz in der Stadt Lyon in Frankreich. Heute gehören ihr 195 Länder an.



In jedem dieser Mitgliedsstaaten hat Interpol Stellen, an die es sich wenden kann. In Deutschland ist das das Bundeskriminalamt, kurz BKA. Das ist die zentrale Kriminalpolizei für Deutschland. Interpol informiert die Polizistinnen und Polizisten dort zum Beispiel, wenn sich ein Verbrecher aus einem anderen Land in Deutschland verstecken soll. Die Organisation ermittelt also nicht selbst und nimmt auch niemanden fest, das machen die Mitgliedsländer gegebenenfalls selbst.



Um die Polizei auf der ganzen Welt zu unterstützen, führt Interpol lange Listen und sammelt etwa Fingerabdrücke von Kriminellen. Auch mit Verbrechen im Internet kennt Interpol sich aus. Schließlich sind Menschen aus der ganzen Welt im Netz unterwegs. Da kann es passieren, dass ein Betrüger einem Opfer aus einem anderen Land online Geld klaut. Gut, wenn Interpol weltweit die richtigen Leute kennt, um zu helfen.