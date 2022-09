Ein berühmtes Wahrzeichen in Los Angeles

Der riesige Schriftzug steht in den Hügeln von Hollywood. Hollywood ist ein Stadtteil von Los Angeles. Die Stadt gilt als Mittelpunkt der Filmindustrie im Land USA. Viele Touristen reisen dorthin, um sich das berühmte Wahrzeichen anzusehen und dort Fotos zu machen.

Eine Verschönerung zum Jubiläum

Aufgestellt wurden die Buchstaben im Jahr 1923. Nächstes Jahr wird der Schriftzug 100 Jahre alt. Davor sollen die Buchstaben frisch gestrichen werden. 1500 Liter weiße Farbe werden dazu gebraucht - so viel Liter passen in etwa zehn Badewannen. Für mehrere Wochen werden zehn Helfer an der Verschönerung der Riesen-Buchstaben arbeiten.