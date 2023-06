Ob Plastikflaschen am Strand, Plastiktüten im Meer oder Plastikbecher am Straßenrand: Auf unserer Erde gibt es viel zu viel Plastik und viel zu oft gelangt es in die Natur. Das Problem: Plastik verrottet nur sehr langsam. Laut Angaben des NABU braucht eine Plastikfalsche ganze 450 Jahre, bis sie zerfallen ist. Wenn Plastik also erst einmal in der Natur ist, kommt es da nicht so schnell wieder weg. Außer wir Menschen sammeln es wieder ein.

Was ist der Weltumwelttag?

Der Weltumwelttag wurde 1972 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um überall auf der Welt die Menschen zu erinnern: Unsere Umwelt braucht Schutz. Seitdem wird der Weltumwelttag jedes Jahr in mittlerweile über 150 Ländern gefeiert. Jedes Jahr gibt es ein Gastgeberland – dieses Jahr sind es das Land Elfenbeinküste und die Niederlanden.

Kampf gegen Plastik

Jedes Jahr steht der Weltumwelttag unter einem Thema. Dieses Jahr ist es: #BeatPlasticPollution. Das heißt auf Deutsch so viel wie: „Kämpfe gegen die Plastik-Verschmutzung“. Überall gibt es heute Aktionen, die auf das Plastik- Problem hinweisen oder Mitmach-Aktionen, bei denen Plastik eingesammelt wird.

Jeder kann etwas tun

Der Weltumwelttag soll Mut machen und zeigen, dass alle etwas für die Erde tun können. Ganz egal wo und mit wem – ob mit der Familie, in der Schule oder mit der ganzen Stadt. Jeder und jede kann unserer Umwelt helfen. Frage doch mal deine Lehrerinnen oder deine Familie, ob ihr eine Plastik-Sammel-Aktion machen wollt. Das kann natürlich auch an einem anderen Tag sein.

Was ist Umwelt eigentlich?

Umwelt ist im weitesten Sinne alles, was uns umgibt. Viele verbinden den Begriff „Umwelt“ mit der Natur, aber die Umwelt ist noch mehr als das. Die Umwelt ist der Lebensraum von Menschen, Tieren und Pflanzen. Dazu gehören zum Beispiel die Erde und die Luft, die Wälder und Meere aber auch die Kultur, in der wir leben.

Lust auf noch mehr Nachrichten? Hier geht´s zur KiWi Startseite!