Und dann?

Keyvan: Dann haben wir am Laptop mit einem Programm geplant, was wir machen wollen. Da konnte man rumexperimentieren und überlegen, wie die Fläche aussehen soll. Wir haben uns schnell in das Programm eingearbeitet. Das hat echt Spaß gemacht.

Und wie sollte sie aussehen?

Ferhat: Auf jeden Fall grüner. Eigentlich wollten wir auch zwei Bäume und Büsche pflanzen. Das hat leider nicht geklappt. Ich glaub, die waren zu teuer. Da waren wir schon etwas enttäuscht. Deshalb blieb es bei der Blühwiese.

Dazu mussten erstmal die Pflastersteine weg! Wie habt ihr das gemacht?

Ferhat: Unsere Klasse hat einen ganzen Schultag die Steine mit Spitzhacken und mit den Händen rausgehauen. Hier vorne an der Straße stand ein Container. In einer Menschenkette haben wir die Steine da reingeschmissen.

Keyvan: Um den Baum da waren dicke Betonklötze im Boden, die mussten auch weg. Das war schon anstrengend.

Ferhat: Außerdem hat es an dem Tag geregnet und alles war total matschig.

Pflaster weg: So sah die Fläche nach der Entsiegelung aus. Auf dem Bild von links: Maxi Hase (Stadt OS), die Schüler Fynn, Ferhat und Keyvan, Christian Vennemann (projektbegleitender Lehrer der Schule) Foto: Stadt Osnabrück/ Lukas Grund Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wie kamt ihr mit den 10.000 Euro Budget hin?

Keyvan: Am Ende hatten wir ungefähr 20 Euro übrig. Es ist also ziemlich genau aufgegangen. Das Aufreißen vom Beton hat relativ viel Geld gekostet.

Vorher - Nacher: Seid ihr mit dem Ergebnis zufrieden?

Ferhat: Ja, es sieht jetzt viel schöner und freier aus. Und dadurch, dass die Steine weg sind, staut sich die Hitze in den Zimmern im Sommer nicht so. Das ist besser zum Arbeiten – also für die Verwaltungsleute, die da sitzen.

Keyvan: Und es ist ja auch besser für die Umwelt – zum Beispiel für Bienen und Tiere, die im Boden leben.