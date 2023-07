Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Was hat das denn mit Klima zu tun?

Du fragst dich, was Radfahren und die Größe deines Zimmers mit Klimawandel zu tun hat? Unten gibt´s eine Erklärung.

1) Warum ist Fahrrad besser als Auto und Bahn?

Aus dem Auspuff von Autos kommen Abgase. In denen ist auch das Gas Kohlenstoffdioxid (CO₂) und das hängt direkt mit dem Klimawandel zusammen. Zu viel CO₂ in der Atmosphäre führt dazu, dass sich die Erde unnatürlich stark aufwärmt. Deshalb ist Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen so super fürs Klima. Denn dabei entsteht überhaupt kein CO₂. Oder hat dein Fahrrad etwa einen Auspuff?

2) Warum ist Shoppen schlecht fürs Klima?

Bei der Herstellung von neuer Kleidung in Fabriken wird viel Energie gebraucht und Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Auch wird viel Wasser verbraucht. Besser ist das: Kaufe gebrauchte Kleidung (Second Hand), trage deine Sachen lange, kaufe nicht so oft neue Klamotten.

3) Kreuzfahrten für Klimaschützer tabu

Die riesigen Schiffe mit denen Kreuzfahrten gemacht werden, sind echte Klimasünder. Die Schiffe pusten tonnenweise besonders schädliche, dreckige Abgase in die Luft. Die verpesten nicht nur die Umwelt, sondern sind auch richtig gefährlich für Menschen und Tiere.

4) Leitungswasser trinken ist besser fürs Klima

Ganz einfach: Leitungswasser braucht keine extra Flaschen. Ganz egal, ob aus Glas oder Plastik: Die Herstellung von Flaschen kostet Energie und Rohstoffe. Beim Transport der schweren Kisten oder Flaschenpacks werden dann auch wieder Abgase produziert. Das Wasser aus dem Hahn ist in Deutschland übrigens besonders gut und sauber.

5) Das Problem mit dem Fleisch

Warum schadet Fleisch essen dem Klima? Kaum zu glauben, aber beim Pupsen stoßen Rinder, Schafe und Ziegen richtig schädliche Gase aus. Außerdem brauchen die Tiere viel Futter. Das wird mit großen Traktoren angebaut, gemäht und zerkleinert. Dabei entsteht viel CO₂. Aber es kommt noch schlimmer: Für die Weiden oder die Futterflächen werden in vielen Ländern auf der Welt Wälder abgeholzt. Wer also weniger Fleisch isst, schützt Wälder auf der ganzen Welt, schont das Klima und trägt dazu bei, dass in Zukunft weniger Tiere geschlachtet werden.

Warum spielt meine Zimmergröße eine Rolle?

Je größer euer Haus und dein Zimmer, desto mehr Energie verbrauchst du für Heizung und Strom. Auch dadurch wird in der Regel Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Was du bei einem großen Zimmer tun kannst: Gehe sparsam mit Licht und Heizen um. Das gilt natürlich auch für kleine Zimmer. :-)

Was hat mein Handy mit dem Klimawandel zu tun?

Dein Handy läuft nicht von selbst – es braucht Strom. Bei der Erzeugung von Strom wird meistens ebenfalls Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Das kann sich ändern, wenn es mehr Strom aus Windrädern oder Sonnenenergie gibt. Wenn du sparsam mit Strom umgehst, hilfst du dem Klima! :-)

