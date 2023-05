Immer im Kreis laufen, ist manchmal sehr sinnvoll. In der Natur funktionieren Kreisläufe sogar perfekt: Eine Pflanze etwa wächst, blüht und vergeht. Aus ihren Resten wird Nahrung und Dünger für andere Lebewesen. Verschwendet wird nichts. Unser Umgang mit Plastik ist so ziemlich das Gegenteil davon: Der größte Teil wird nach kurzem Gebrauch zu Müll. Das ließe sich aber ändern und wäre gut für den Schutz der Umwelt. Fachleute des Umweltprogramms der Vereinten Nationen nannten dafür am Dienstag Ziele und Ideen.

Die Experten der weltweiten Organisation meinen: Die allermeiste Verschmutzung durch Plastik ließe sich in den nächsten etwa 15 Jahren verringern, und zwar so: mehr Kunststoff wiederverwenden, mehr Dinge in Pfand-Gefäße abfüllen und außerdem Ersatz für Plastik schaffen. Das wären etwa Verpackungen aus Papier und bestimmten Stoffen, die sich wieder in natürliche Nährstoffe umwandeln lassen. So kommt ein Kreislauf zustande und weniger Plastikmüll.

