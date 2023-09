Jakob hievt den Eimer voll Äpfel auf die Spüle der Schulküche. Dann lässt er die dicken Äpfel ins Wasser kullern. „Die haben wir alle in der ersten Pause geerntet.“ Jakob, Jonas, Moritz und Lisbeth sind in der Garten-AG der Grundschule Widukindland in Osnabrück. Heute kochen sie zusammen Apfelmus – mit Äpfeln aus dem Schulgarten.

Jakob schüttet die gesammelten Äpfel ins Waschbecken. Foto: J.Daegling

Die Garten-AG trifft sich jede Woche

Jeden Donnerstagnachmittag treffen sich Lisbeth, Moritz, Jonas und Jakob mit ein paar Kindern und den Lehrerinnen Isabell Lürßen und Ellen Wehrs im Schulgarten. Der liegt direkt auf dem Schulgelände zwischen zwei Klassenräumen. Hier gibt es einen Geräteschuppen, ein Gewächshaus, Beete, Büsche und Sträucher, Sitzbänke und zwei Apfelbäume voll grün-roter Äpfel.

Baumschnitt mit Kettensäge

Lisbeth zeigt auf den kleineren Baum: „Der da hatte fast keine Äpfel. Deshalb haben wir ihn gekürzt. Wir waren mit einer Leiter oben und haben mit der Kettensäge einen richtig dicken Ast abgeschnitten. Wir dachten, da kommen keine Äpfel mehr, aber jetzt kommen doch noch viele!“

Die neunjährige Lisbeth zeigt mir einen der zwei Apfelbäume im Schulgarten. In der ersten großen Pause haben sie den Baum geschüttelt und die Äpfel eingesammelt. Foto: J.Daegling

Kürbisse, Kartoffeln und Gurken aus dem Schulgarten

Im Garten ist immer was zu tun. „Letztens haben wir unsere Kürbisse geerntet und Kürbissuppe gemacht“, erzählt Jakob. „Die Kürbispflanze hatte hier alles überwuchert“, die vier Kinder zeigen beeindruckt über die Beete. Auch Kartoffeln haben sie schon gepflanzt und geerntet. Im Gewächshaus wuchsen Gurken und Tomaten.

Jedes Kraut ist für etwas gut

Und was ist mit Unkraut jäten? „Es gibt gar kein Unkraut, es gibt nur Kulturbegleitkräuter“, antwortet Lisbeth darauf. Jakob ergänzt: „Viele meinen ja: Es gibt Unkraut. Aber wir sagen: Alles hat seinen Sinn.“ „Manche Pflanzen sind zum Beispiel für Schmetterlinge gut“, sagt Jonas. „Oder dieses“, Lisbeth bückt sich, pflückt ein Blatt und zerreibt es zwischen den Fingern, „das kann man klein reiben und den Saft auf Wunden tun. Zum Beispiel, wenn man einen Mückenstich hat.“

Selbst gemachtes Apfelmus

Zurück in der Schulküche. Die Kinder haben die Äpfel geschält, das Kerngehäuse und schlechte Stellen herausgeschnitten. „Die Reste kriegen die Hühner von Jonas und mir“, erklärt der neunjährige Jakob. „Die essen das gerne.“ Die kleingeschnittenen Äpfel kommen in einen Topf. In einer Viertelstunde sind sie weich gekocht. Moritz schaut in den Topf: „Das dampft richtig.“ Jonas püriert die Masse. „Wir haben nichts anderes reingemacht als die Äpfel.“

Die kleingeschnittenen Äpfel müssen zehn bis fünfzehn Minuten köcheln. Moritz rührt die Masse um. Foto: J.Daegling

Kein langer Transport der Äpfel

Apfelmus mit Äpfeln aus dem Garten machen – das ist auch klimafreundlich, weiß Jakob: „Die Äpfel im Supermarkt kommen meistens von weiter weg aus anderen Ländern nach Deutschland. Der lange Transport ist schädlich für die Umwelt.“ Das Apfelmus ist fertig. Die Kinder probieren es aus kleinen Bechern. „Mh, warm schmeckt es besonders gut“, findet Jakob. Doch lange Zeit zum Essen haben sie nicht, denn jetzt heißt es: Aufräumen und dann Rasenmähen. Das machen Lisbeth, Jonas, Jakob und Moritz besonders gerne.

