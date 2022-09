So liegen zum Beispiel die Zähne unterschiedlich. Ist die Schnauze geschlossen, sieht man bei Alligatoren nur Zähne des Oberkiefers. Die Zähne des Unterkiefers bleiben verborgen. Das ist bei Echten Krokodilen anders: bei ihnen liegen auch die großen Unterkieferzähne außerhalb.

Auch die Schnauze der Tiere unterscheidet sich. Schaut man sie von oben an, ist sie bei Alligatoren eher rund. Bei Echten Krokodilen ist die Schnauze spitz.

Ein Nilkrokodil im Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Auch leben die Tiere an anderen Orten. Wer so einer Panzerechse auf dem afrikanischen Kontinent oder in Südostasien begegnet, kann davon ausgehen: Das ist ein Echtes Krokodil. Alligatoren leben hingegen in Südamerika.