Wasser ist für Zwergflusspferde trotzdem wichtig. Die Tiere baden zum Beispiel in Flüssen und Sumpflöchern. Auch in Pfützen wälzen sie sich gerne. Zwergflusspferde kommen in der Natur in Westafrika vor, vor allem im dichten Regenwald. Auch in vielen Zoos leben sie. Zwergflusspferde sind Pflanzenfresser. Sie rupfen mit ihren Lippen zum Beispiel Wasserpflanzen, Blätter und Gräser ab. Auch Früchte und Wurzeln lassen sie sich schmecken.