Hier baden Wasserschweine zwischen Zitrusfrüchten. Foto: Izu Shaboten Zoo/dpa up-down up-down Zoo in Japan Planschende Schweinchen im heißen Bad Von dpa | 23.11.2022, 10:12 Uhr

Tiere in der heißen Badewanne sieht man vielleicht in Comics. Doch es gibt sie auch in echt. In Japan planschen Wasserschweine gerne im warmen Wasser. Die Tiere leben in einem Zoo. Dort können Besucherinnen und Besucher sie in dem heißen Becken beobachten.