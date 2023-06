Mist, warum geht der Dreck in meinem Bauchnabel nicht weg. Moment mal, der schwarze Fleck ist ja gar kein Schmutz! Da hat es sich eine Zecke gemütlich gemacht. So etwas kann momentan schon mal passieren. Denn seit dem Frühjahr sind draußen wieder Zecken unterwegs.



Diese Tiere sind nur wenige Millimeter groß. Daher kann man sie leicht mit etwas Dreck verwechseln, wenn man nicht genauer hinschaut. Zecken sitzen oft in Wäldern oder auf Wiesen im hohen Gras. Wenn Menschen oder Tiere vorbeilaufen, greift sie zu und hält sich fest.



Auf der Haut sucht sich das Tier ein verstecktes Plätzchen. Das kann etwa der Bauchnabel sein. Auch unter den Achseln, in den Kniekehlen, den Genitalien oder hinter den Ohren fühlen sich Zecken wohl. Schließlich wollen die Tiere in Ruhe Blut saugen. Das kann mehrere Tage dauern.



Übrigens: Zecken beißen nicht, sie stechen. Den Stich spürt man normalerweise nicht. Trotzdem sollte man die kleinen Tiere so schnell wie möglich entfernen, wenn man sie entdeckt. Denn Zecken können Krankheiten übertragen.



Aber wie entfernt man so eine Zecke am besten? Fachleute empfehlen: „Greifen Sie die Zecke an ihrem Kopfbereich möglichst nah der Haut und ziehen Sie diese langsam und gerade heraus.“ Dafür gibt es spezielle Zecken-Karten. Man kann aber auch eine Pinzette benutzen.



Manchmal bleibt noch ein Stück von der Zecke in der Haut stecken. Die Krankheit wird dadurch zwar nicht mehr übertragen. Man kann den Rest aber trotzdem von einem Arzt entfernen lassen. Ob die Zecke eine Krankheit übertragen hat oder nicht, kann man leider nicht so einfach sagen. Manchmal erscheint an der Stelle nach ein paar Wochen eine rote, ringförmige Stelle. Spätestens dann sollte man besser zum Arzt gehen.