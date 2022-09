Dabei lagen die Matten nicht in einem Yoga-Studio, sondern auf einer Wiese im Tierpark. Zwischen ihnen liefen die Alpakas hin und her. Beim Yoga trainiert man seinen Körper, es geht aber auch um Entspannung und Ruhe. „Alpakas haben durch ihre Art eine ebenso beruhigende Wirkung auf Menschen“, steht auf der Internetseite des Tierparks. Die Kursleiterin findet also: Yoga und Alpakas passen gut zusammen.