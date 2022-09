KINA - Kamele in Australien Foto: Tim Vermey/Summer Land Camels/dpa up-down up-down Tiere Wusstest du, dass ...? - Kamele in Australien Von dpa | 26.09.2022, 13:24 Uhr

Wusstest du, dass es in Australien viele frei lebende Kamele gibt? Eigentlich denkt man bei den Tieren an Wüsten in Afrika, zum Beispiel an die Sahara. Doch auch mitten in Australien leben sie, dabei waren Kamele dort ursprünglich nicht heimisch.