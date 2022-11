So haben Fachleute herausbekommen: In Deutschland lebten zuletzt 161 Wolfsrudel, also Gruppen. Das sind drei Rudel mehr als bei der Zählung im Jahr davor. Dazu kommen noch um die 40 Paare und einige Wölfe, die allein unterwegs sind.



Die meisten Wolfsrudel leben im Norden und Nordosten von Deutschland, berichteten die Fachleute am Montag. Besonders viele sind es im Bundesland Brandenburg, danach kommen Niedersachsen und Sachsen. In der südlichen Hälfte von Deutschland gibt es dagegen nur wenige Wölfe.