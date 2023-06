Für eine neue Studie haben sich Forschende angeschaut, wie die Tiere sich während der Corona-Zeit verhalten haben. In einigen Ländern gab es zu Beginn starke Einschränkungen für die Menschen. Sie durften ihre Wohnung kaum noch verlassen. In anderen Ländern waren zwar zum Beispiel Veranstaltungen und Schulen zu. Aber die Menschen durften raus auf Wiesen und in Wälder.



In der Studie kam heraus: Das Verhalten der Menschen in der Corona-Zeit hatte Auswirkungen auf die wildlebenden Säugetiere. Waren zum Beispiel weniger Menschen mit dem Auto unterwegs, hielten sich mehr Tiere in der Nähe der Straßen auf. Auch legten die Tiere dann größere Strecken zurück. Anders war das in Ländern, in denen viele Leute durch die Natur spazierten. Dort bewegten sich die Tiere weniger als sonst.