Es knackt im Gebüsch. Plötzlich bewegt sich etwas! Hinter einem trockenen Busch kommt ein Rüssel hervor, dann ein riesiges Ohr. Bis man plötzlich erkennt: Dort steht ein Elefant!

Schnell wird klar: Der Elefant ist nicht allein, sondern in einer Gruppe unterwegs. Sogar ein ganz kleiner Elefant läuft mit. „Der Kleine ist erst zwei oder drei Monate alt“, erklärt Rodney. Er ist Tierführer und zeigt Urlaubern die verschiedenen Tiere in Namibia. Das Land liegt im Süden Afrikas.

Bei der Geburt wiegen Elefanten schon 100 Kilogramm. Foto: Rebecca Krizak/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Herde aus Weibchen

Die Elefanten, die sich nun aus dem Gebüsch hinaus auf den Weg wagen, sind Weibchen. „Die Mutter des kleinen Elefanten ist dabei, aber auch Schwestern, Tanten oder Cousinen“, sagt Rodney.

Das ist typisch für Elefanten. Denn die Herden bestehen vor allem aus Weibchen. Die Männchen verlassen die Gruppe, wenn sie mit etwa 13 Jahren alt genug dafür sind. Sie ziehen dann erst mal in kleinen Gruppen mit anderen jungen Männchen oder alleine weiter.

Die Elefanten wagen sich über eine Straße. Autos sollten mit genug Abstand warten. Foto: Rebecca Krizak/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Alle kümmern sich um das Elefanten-Baby

Für den kleinen Elefanten aber ist die Herde der perfekte Schutz. Während sich die Gruppe bewegt, drängen sich die großen Elefanten immer wieder um das Baby herum. Angreifer wie etwa Löwen sollen es so möglichst schwer haben, an das Jungtier heranzukommen. „In einer Elefantenherde kümmern sich alle um das Jungtier, nicht nur die Mutter“, sagt Rodney. Sogar bei der Geburt eines Elefanten helfen weibliche Verwandte mit.

Hier kannst du deinen eigenen Elefanten malen. Grafik: A. Zafirlis/dpa-infografik Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auf großer Wanderschaft

Ist das Baby auf der Welt, muss es schnell gehen. Spätestens eine Stunde nach der Geburt können die Kleinen schon mitlaufen. Gemeinsam große Strecken laufen zu können, ist für die Tiere sehr wichtig. Denn sie sind ständig auf der Suche nach Nahrung und Wasser.

Am Tag frisst ein ausgewachsener Elefant etwa 150 Kilogramm Blätter, Gras, Wurzeln und Rinde. In einem trockenen Land wie Namibia ist das gar nicht so leicht zu finden. Das gilt auch für das Wasser. Doch bei der Suche hilft den Tieren ihr Geruchssinn, weiß Rodney: „Elefanten können Wasser über fünf Kilometer Entfernung riechen.“

Eine Elefantenherde in der Region Damaraland. Foto: Rebecca Krizak/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Elefanten-Baby wächst

Junge Elefanten fressen in den ersten Wochen nach der Geburt noch kein Grünzeug. Sie werden von den Müttern gesäugt. Wenn sie etwa drei Monate alt sind, probieren die Kleinen zusätzlich auch die ersten Grashalme.

So werden sie langsam immer schwerer und größer. Zu den 100 Kilogramm Gewicht bei der Geburt kommt einiges dazu: Ausgewachsene Weibchen werden ungefähr 3.000 Kilogramm schwer. Männchen können bis zu 6.000 Kilogramm auf die Waage bringen.