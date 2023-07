Feuerqualle Foto: Thomas Müller/dpa up-down up-down Quallen in der Ostsee Wie Feuer unter Wasser Von dpa | 16.07.2023, 16:59 Uhr | Update vor 24 Min.

Achtung, Feuerqualle! Solche Warnrufe hat es am Wochenende an der Ostsee in Deutschland öfter gegeben. Denn im Wasser schwammen neben zahlreichen Badegästen auch Feuerquallen. Und vor denen sollte man sich besser in Acht nehmen. Denn eine Berührung mit den Tieren kann ganz schön wehtun.