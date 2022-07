Bis zu neun Hähne treten in einer Runde gegeneinander an. Dabei geht es darum, wer in 15 Minuten am meisten kräht. Der Sieger kommt eine Runde weiter, am Ende gewinnt der größte Schreihals einen Pokal.

Zum Abschluss soll dann aber Ruhe einkehren: Dann gibt es noch eine Runde, die der Hahn gewinnt, der am längsten ruhig bleibt. „Wer zuerst kräht, fliegt raus“, erklärt Ludwig Burr. Sein Verein veranstaltet den Wettbewerb.