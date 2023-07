Rehkitz Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa up-down up-down Unfall bei Ernte Verletztes Rehkitz gerettet Von dpa | 05.07.2023, 12:23 Uhr

Die Öhrchen von Rehkitz Fridolin sehen merkwürdig aus: irgendwie zerzaust und zu klein. Der Grund dafür ist: Das kleine Reh hatte einen schlimmen Unfall, als es gerade erst geboren war. Es lag in einem Versteck in einem Getreidefeld als eine Erntemaschine kam und das Rehkitz erwischte. Kitz werden junge Tiere in der Jägersprache genannt.