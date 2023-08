Erderwärmung Trockener Boden stört den Regenwurm Von dpa | 24.08.2023, 16:26 Uhr | Update vor 58 Min. Regenwurm Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down

Menschen gehen bei Hitze gerne in den Schatten. Regenwürmer hingegen buddeln sich tiefer in die Erde, wenn es ihnen zu heiß wird und vor allem zu trocken. Manche der Tiere verfallen dann sogar in eine Art Starre und warten ab. Das geht eine Weile gut. Doch allzu trocken sollte es nicht werden, warnen Fachleute.