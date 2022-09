Auf dem Rücken seiner Mutter wird der kleine Ameisenbär getragen - und zwar mehrere Monate lang. Foto: WEISSER ZOO/dpa up-down up-down Tierbaby im Österreicher Zoo Der kleine Ameisenbär reitet mit Von dpa | 23.09.2022, 17:28 Uhr | Update vor 1 Std.

So klein und schon so eine lange Nase! Erst wenige Tage ist der kleine Ameisenbär alt. Geboren wurde er in einem Zoo in unserem Nachbarland Österreich.