Tiger gelten weltweit als gefährdet. Ihr Lebensraum hat sich in den vergangenen 150 Jahren extrem verkleinert. Das habe mit Straßen, Landwirtschaft und der Abholzung der Wälder zu tun, sagen Tierschützer. Auf dem engen Raum werde besonders die Nahrung knapp.



Wildlebende Tiger gibt es deshalb nur noch in 13 Ländern auf der Erde. Dazu gehören Indien, China und Indonesien in Asien. Die meisten Tiger leben heutzutage in Zoos oder anderen Gehegen. Das sind etwa viermal so viele wie in freier Wildbahn.