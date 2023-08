Auswilderung Seeadler fliegen in die Freiheit Von dpa | 11.08.2023, 15:45 Uhr | Update vor 53 Min. Seeadler Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down

Die beiden jungen Seeadler waren jeweils aus ihrem Horst gefallen. So wird das Nest von Greifvögeln genannt. Weil sie Hilfe brauchten, wurden die Jungtiere in einem Wildpark in Norddeutschland aufgezogen. Am Freitag konnten sie wieder in die Natur entlassen werden. Man sagt dazu auch auswildern.