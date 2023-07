Schafe Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/ZB up-down up-down Tieren helfen Schafe schubsen erlaubt Von dpa | 10.07.2023, 15:01 Uhr

Was liegt rücklings auf dem Deich und schaut in den Himmel? Was zuerst klingt wie der Anfang eines Witzes, beschreibt in Wirklichkeit ein Schaf in einer Notlage. Deshalb haben Schäfer und Züchter in Niedersachsen Urlauber gebeten: Wenn sie auf einem Deich ein Schaf in dieser Position entdecken, sollen sie helfen.