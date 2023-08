Tiefsee Röhrenwürmer schlängeln sich durch Vulkangestein Von dpa | 13.08.2023, 13:28 Uhr | Update vor 55 Min. Röhrenwürmer Foto: Rov Subastian/Schmidt Ocean Institue/dpa up-down up-down

In den Tiefen der Meere ist es sehr kalt. Die Temperaturen sinken bis nahe an den Gefrierpunkt. Diese Umgebung macht es für Tiere schwierig zu überleben. Aber nicht überall in der Tiefsee ist das so! In der Nähe von Unterwasser-Vulkanen etwa gibt es heiße Quellen. Dort kann sich jede Menge Leben entwickeln.