Mal niedlich, mal nervig | 10.06.2022

Kängurus haben bei uns eine Menge Fans. Vielleicht ist das auch so, weil die Beuteltiere bei uns selten sind. Wir bekommen sie meist nur in Zoos zu sehen. Doch in ihrer Heimat Australien sieht das ein bisschen anders aus. Dort leben viele Millionen dieser Tiere.