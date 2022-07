Deshalb entschied sich der Zoo in London, in dem der Löwe lebt, für eine aufwändige Aktion: Extra für ihn wurde ein spezielles Untersuchungsgerät dorthin geschafft: ein Computertomograf. Der erzeugt mit Röntgenstrahlen und Computerberechnungen genaue Bilder von inneren Teilen eines Körpers. Das Gerät hat die Form einer Röhre und wird normalerweise für die Untersuchung von Menschen genutzt.

Doch nun wurde Löwe Bhanu in die Röhre geschoben, um sein Ohr genauer untersuchen zu können. Anders als Menschen musste er dafür allerdings betäubt werden. Denn in einem Computertomografen muss man sehr still liegen.

Bei der Untersuchung kam dann heraus: Das Tier hat einen schmalen linken Gehörgang. Der kann leicht verstopfen oder sich entzünden. Gegen diese Probleme bekommt der Löwe jetzt Medizin.