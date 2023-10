Das Ritual wird auch Weideabtrieb genannt und wiederholt sich jedes Jahr im Herbst. Am Wochenende war es etwa im Bundesland Baden-Württemberg so weit. Das Spektakel lockte zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an. Viele Leute wollen die Kühe mit dem hübschen Schmuck an Hals und Kopf sehen. Dazu gibt es dann noch ein Fest mit Musik.



Kühe Foto: Philipp von Ditfurth/dpa