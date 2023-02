Kraniche Foto: Jens Büttner/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Zugvögel im Frühjahr Kraniche fliegen schnell nach Hause Von dpa | 15.02.2023, 16:23 Uhr

Vom Himmel ist eine Art scheppernde Trompete zu hören. Wer dann hochschaut, entdeckt wahrscheinlich Kraniche. Die großen Vögel fliegen in Gruppen in Form eines Keils oder in schrägen Reihen.