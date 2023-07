Katzenbabys Foto: -/Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis/dpa up-down up-down Tiere retten Katzenbabys im Polizei-Rucksack Von dpa | 17.07.2023, 14:47 Uhr | Update vor 2 Std.

„Miaaaau“ hieß es am Wochenende aus dem Rucksack eines Polizisten. Denn in seiner Tasche saßen fünf kleine Kätzchen. Die hatten Menschen zuvor mitten in der Nacht an einem Straßenrand im Bundesland Nordrhein-Westfalen entdeckt. Jemand hatte sie dort vermutlich ausgesetzt.